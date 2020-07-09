Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu: Scarpa

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun süredir adı anılan Gustavo Scarpa yeniden gündeme geldi. Palmeiras'ın bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceği Scarpa için devrede olan takımlar arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı aktarıldı







Palmeiras, 10 numarası Scarpa'yı bu yaz satmaya sıcak bakarken UOL Esporte'ye göre oyuncuyla İspanya'dan Valladolid ve Almeira ile Türkiye'den Fenerbahçe ilgileniyor. Oyuncu için devrede olan ekiplerden biri de ismi açıklanmayan bir Arap kulübü olarak aktarılıyor.



Transferde Fenerbahçe'nin adı geçiyor olsa da Palmeiras, yıldız oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Almeira'nın somut olarak 7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %30'luk bir pay sunduğu teklif ortaya çıkmış durumda. Fakat corona virüs salgını sonrası bu teklifin rafa kaldırıldığı ve yeni bir görüşme için Palmeiras'ın bekletiği aktarılmakta.



Corona virüs salgınının yarattığı etki göz önüne alındığında Scarpa'nın bonservisinde düşüş yaşanması muhtemel. Nitekim Palmeiras'ın 2018'de Fluminense'den transfer edilen oyuncunun performansından tam anlamıyla memnun olmadığı belirtilmekte.(Fanatik)