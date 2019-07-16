Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe günü tanıtacak
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Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe günü tanıtacak

4 saat önce

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.

Fenerbahçe, yeni formalarını perşembe günü tanıtacak, System.String[]
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıcak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın 2019 - 2020 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek bir organizasyonla yapılacak. - İSTANBUL
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
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