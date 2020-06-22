Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Cumartesi günü saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika Spor
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