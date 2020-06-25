Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı.

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