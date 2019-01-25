Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

2 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman ilk bölümde salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:55 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Evkur, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümraniye Maçı Sonrası Fenerbahçeli Taraftarlar Tesislere Gitti: Bu Kadar mı Zor Bir Topu Kaleye Sokmak Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:11:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]