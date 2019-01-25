Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
2 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman ilk bölümde salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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