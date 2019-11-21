Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla sona erdi.

MAX KRUSE VE VEDAT MURİÇ'E ÖZEL PROGRAM

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Max Kruse ve Vedat Muriç, özel program dahilinde çalışırken Nabil Dirar ise rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına milli takım kamplarından dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc katılırken, Mauricio Isla ise milli takım kampından dönmediği için idmanda yer almadı.

Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, takım menajeri Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
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