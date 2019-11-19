Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da eklendi
Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 06:16:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]