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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
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