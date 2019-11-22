Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe'de, sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, 16.30'da Malatya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]