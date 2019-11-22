Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe'de, sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, 16.30'da Malatya'ya hareket edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Can Bartu Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:23 
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