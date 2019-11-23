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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla birlikte BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.
(İHA)
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