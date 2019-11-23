Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Max Kruse, özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.