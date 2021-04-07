Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
07.04.2021 15:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
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