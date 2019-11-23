Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.



İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Max Kruse, özel program dahilinde çalıştı.



Bu antrenmanla birlikte BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

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