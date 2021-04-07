Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

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