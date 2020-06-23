Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar
yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:03 Kaynak: DHA
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