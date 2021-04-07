Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.