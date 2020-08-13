Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bugün takıma katılan Miha Zajc ise takımdan ayrı özel program dahilinde hazırlıkları sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)