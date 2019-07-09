Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Ardından yan top çalışmasıyla antrenman sona erdi. Antrenman oldukça yorucu tempoda geçti.

Altay Bayındır ve Vedat Muriç de akşam antrenmanında yer aldı. Altay Bayındır ilk bölümde takımla, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca antrenmandan önce Vedat Muriç, Laktat testine tabi tutuldu. Emre Belözoğlu ise gece geç saatte takıma katılacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
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