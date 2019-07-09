Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde bulunan Topuk Yaylası
Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Ardından yan top çalışmasıyla antrenman sona erdi. Antrenman oldukça yorucu tempoda geçti. Altay Bayındır
ve Vedat Muriç
de akşam antrenmanında yer aldı. Altay Bayındır ilk bölümde takımla, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Ayrıca antrenmandan önce Vedat Muriç, Laktat testine tabi tutuldu. Emre Belözoğlu
ise gece geç saatte takıma katılacak. - DÜZCE
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