Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

3 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach ile yeni transferler Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues de yer aldı.

U19 Takımı oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel için son karar Ali Koç'un Samsunspor, Ahmethan Köse transferi için Comolli ile görüşüyor Fenerbahçe, Konoplyanka ile anlaştı! Schalke ile görüşmeler sürüyor Fenerbahçe Beko, Berkay Candan ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:52:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]