Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
3 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapılan idmanda milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan futbolcular Hasan Ali Kaldırım
, Eljif Elmas
ve Miha Zach ile yeni transferler Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues
de yer aldı.
U19 Takımı oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL
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