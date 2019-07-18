Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
51 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul
'da sürdüren Fenerbahçe
, çalışmalarına Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman'ın ilk yarım saatlik bölümünde salonda kuvvet, dayanıklılık ve sakatlık önleyici çalışmalar yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı koşu ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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