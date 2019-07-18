Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi!

Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı

Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu