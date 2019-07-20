Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
28 dakika önce
Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul
'da devam eden Fenerbahçe
çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı. Antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışmalar yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
(İHA)
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