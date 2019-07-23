Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı VfL Wolfsburg maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
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