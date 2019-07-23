Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya
'da bulunan Fenerbahçe
, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı VfL Wolfsburg
maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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