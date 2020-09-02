- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İstasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve İsmail Yüksek antrenmanda yer almazken Jose Sosa ise çalışmalara katılmadı. Vedat Muriqi ise antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.