Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan sarı-lacivertli takımın 22-30 Temmuz'da Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kampının son gününde 3. hazırlık maçını Suudi Arabistan'ın El Ehli takımı ile yapacağı açıklanmıştı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada takımın ismi düzeltilirken, Fenerbahçe'nin 3. hazırlık maçını Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımı ile oynayacağı belirtildi.