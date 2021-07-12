Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılık testi uygulandı. Sarı-lacivertli takım 2 gruba ayrılırken, futbolcular yarım saat arayla dayanıklılık testlerine girdi. Kaleci Altay Bayındır, takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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