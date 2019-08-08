Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürüdürüyor
1 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Dün oynanan Cagliari maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı sona erdirdi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
(İHA)
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