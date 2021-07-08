Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerindeki günün ilk idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışması yapıldığı belirtildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerindeki günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü - Son Dakika Spor