Fenerbahçe yeni stoperini Roma'da buldu! Juan Jesus kimdir? - Son Dakika

Fenerbahçe yeni stoperini Roma'da buldu! Juan Jesus kimdir?

Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus'u transfer listesinin başına koydu.

Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus'u transfer listesinin başına koydu. Savunmaya iyi bir stoper almak isteyen sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuda karar kıldı.

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Juan Jesus ve Roma kulübüyle henüz temasa geçmeyen Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi izletti. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu'nun çok istediği Juan Jesus için ligin bitimine doğru harekete geçilecek ve İtalyan ekibine teklif yapılacak.


Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da Brezilyalı futbolcu için girişimde bulunmuş ancak Jesus Türkiye'ye gelmek istememişti. 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona erecek.


Roma'da bu sezon sadece 4 maça çıkan Jesus, 3 sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Roma'dan önce bir diğer İtalya devi Inter'in formasını giymişti. (TRT Spor)


Peki, Juan Jesus kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Juan Jesus'un piyasa değeri...


Juan Jesus kimdir, kaç yaşında?


Tam adı Juan Guilherme Nunes Jesus olan Brezilyalı futbolcu, Internacional'de forma giydikten sonra 5 sezon Inter'de forma giydi.


Jesus, 2016-2017 sezonunda Roma'ya kiralık olarak katıldı. Geçen sezon Roma'da toplam 29 maça çıkan Sambacı, 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.


Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynayan Jesus, 2265 dakika sahada kaldı. Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 4 kez sırtına geçirdi.


Juan Jesus Transfermarkt değeri: 13 milyon Euro


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:17 

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni stoperini Roma'da buldu! Juan Jesus kimdir? - Son Dakika Spor
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