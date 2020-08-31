Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kadıköy'deki ilk hazırlık maçına çıktı. The Land of Legends Cup kapsamında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler, mücadeleden 4-0 gibi rahat bir galibiyetle ayrıldı ve turnuvada finale yükseldi.

Karşılaşmaya yeni transferlerden Mame Thiam damga vurdu. Senegalli futbolcu, 3 gol atarak hat-trick yaptı ve Fenerbahçe kariyerine olağanüstü başladı.

Thiam, 29, 40 ve 82. dakikada rakip ağları sarsarken Caner Erkin de 63. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skora katkı sağladı. Thiam, aynı zamanda penaltıyı alan isim de oldu.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

En son 1999'da futbolcuyken Kadıköy'e çıkan teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'e ilk adımını da attı. Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı'na sarı lacivertli formayla çıktı.

JAILSON SAKATLANDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jailson, 76. dakikada kendini yere bıraktı. Herhangi bir ikili mücadele olmadan yerde kalan Brezilyalı oyuncu, darbe aldığı şeklinde bir hareket yaptı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yürüyerek kenara geldi. Jailson'un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞ YA DA SİVAS RAKİP OLACAK

Fenerbahçe'nin 5 Eylül'de oynanacak finaldeki rakibi Beşiktaş ya da Demir Grup Sivasspor olacak.