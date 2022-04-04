Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu

Tam bir yıl önce espor kariyerine OtherSide Espor takımı ile başlayan profesyonel Valorant oyuncusu Jonx kullanıcı adlı Enes Güngör, Fenerbahçe Espor Valorant takımına transfer olduğu duyuruldu.

KADRODA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Valorant Türkiye Birlik Ligi'nde sezonluk hedefini tamamlayamayıp play-off şansını kaçıran Fenerbahçe Espor, kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. Fenerbahçe Espor, yeni Valorant oyuncusu Enes "Jonx" Güngör'ü duyurdu.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR HIRSLIYIM"

Fenerbahçe Espor'un yeni Valorant transferini duyurmasının ardından Enes Güngör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç olmadığım kadar hırslıyım ve önümde ki başarılara imzamı atarken bunu Fenerbahçe Espor ile yapacağım için çok mutluyum!" sözlerine yer verdi.

BONSERVİSİ ÖDENEREK TRANSFER EDİLDİ

Kasım 2021 yılında Otherside'dan Galakticos'a transfer olan Enes Güngör, Şubat 2022'de kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fenerbahçe Espor ise Enes "Jonx" Güngör'ün bonservis bedelini karşılayarak Valorant takımına transfer ettiğini açıkladı.