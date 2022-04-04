Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu

Tam bir yıl önce espor kariyerine OtherSide Espor takımı ile başlayan profesyonel Valorant oyuncusu Jonx kullanıcı adlı Enes Güngör, Fenerbahçe Espor Valorant takımına transfer olduğu duyuruldu.
Valorant Türkiye Birlik Ligi'nde sezonluk hedefini tamamlayamayıp play-off şansını kaçıran Fenerbahçe Espor, kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. Fenerbahçe Espor, yeni Valorant oyuncusu Enes "Jonx" Güngör'ü duyurdu.
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Fenerbahçe Espor'un yeni Valorant transferini duyurmasının ardından Enes Güngör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç olmadığım kadar hırslıyım ve önümde ki başarılara imzamı atarken bunu Fenerbahçe Espor ile yapacağım için çok mutluyum!" sözlerine yer verdi.
Kasım 2021 yılında Otherside'dan Galakticos'a transfer olan Enes Güngör, Şubat 2022'de kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fenerbahçe Espor ise Enes "Jonx" Güngör'ün bonservis bedelini karşılayarak Valorant takımına transfer ettiğini açıkladı.
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