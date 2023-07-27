Fenerbahçe, yeni transferlerin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı SPK'ya şikayette bulundu

Fenerbahçe, yeni transferlerinin sözleşme şartları ile ilgili "gerçeğe aykırı haber" yapılmasına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin SPK'ya şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUDEFER), halka açık bir şirket olan Kulübümüzün, Futbol A Takımımız için gerçekleştirdiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden "bonservis ve yıllık ücret" gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir.

HUDEFER tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir.

İlgili şahısların mevzuata aykırı eylemlerinin devam ettiği görülmekle, işbu ihlaller soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla kuruma ayrıca bildirilmektedir. Hukuki süreç neticelendiğinde detaylı bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.