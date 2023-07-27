Fenerbahçe, yeni transferlerin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı SPK'ya şikayette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, yeni transferlerin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı SPK'ya şikayette bulundu

27.07.2023 17:11

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, kulübün yeni transferlerinin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında SPK'ya şikayet etti.

Fenerbahçe, yeni transferlerinin sözleşme şartları ile ilgili "gerçeğe aykırı haber" yapılmasına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin SPK'ya şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUDEFER), halka açık bir şirket olan Kulübümüzün, Futbol A Takımımız için gerçekleştirdiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden "bonservis ve yıllık ücret" gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir.

HUDEFER tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir.

İlgili şahısların mevzuata aykırı eylemlerinin devam ettiği görülmekle, işbu ihlaller soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla kuruma ayrıca bildirilmektedir. Hukuki süreç neticelendiğinde detaylı bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Gündemlerinde tek bir konu var! Fenerbahçe'den SPK'ya şikayet
YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Fenerbahçe, yeni transferlerin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı SPK'ya şikayette bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kırklareli'nde Helikopterle Uyuşturucu Atıldı İddiası
17:21 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar
17:17 İddia vahim! Komşu ülkeden kalkan helikopter, Kırklareli'nde bir köye 100 kilo uyuşturucu atıp gitti
17:17 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kötü kokuya tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar
17:18 Dünya devlerinin formasını giymişti! David Silva, futbolu bıraktı
17:13 Dünya devlerinin formasını giymişti! David Silva, futbolu bıraktı
17:13 Kur Korumalı Mevduat Hesapları Rekor Tazeledi
17:08 Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekor üstüne rekor kırıyor
17:10 İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış
17:06 Rekor kıran sıcaklıkların ardından İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 17:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, yeni transferlerin sözleşme şartlarıyla ilgili gerçeğe aykırı haberlere karşı SPK'ya şikayette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement