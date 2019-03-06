Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'yi Çaykur Rizespor Karşısında 1-0 Öne Geçiren Golü 74 Bin Kişi İzledi

Fenerbahçe'yi Çaykur Rizespor Karşısında 1-0 Öne Geçiren Golü 74 Bin Kişi İzledi

2 saat önce

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında atılan 34 gol, 507 bin kez izlendi.

Fenerbahçe'yi Çaykur Rizespor Karşısında 1-0 Öne Geçiren Golü 74 Bin Kişi İzledi, System.String[]
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında atılan 34 gol, 507 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında atılan toplam 34 gol, 507 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 74 bin kez takip edildi.

201 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 201 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Real Madrid-Barcelona

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 527 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Real Madrid-Barcelona' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City, Eljif Elmas İçin 30 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Konuk Olacak

MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'yi Çaykur Rizespor Karşısında 1-0 Öne Geçiren Golü 74 Bin Kişi İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]