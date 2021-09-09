Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor

Leverkusen altyapısından yetişip, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Liverpool'a giden Samed Yeşil, büyük bir düşüşün içinde. 2011-12'de Fenerbahçe'nin teklifini reddedip, 2.3 milyon euroya Liverpool'a giden Samed, şimdi hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışıyor.
Samed, hafta için sabah 7'den 15.30'a kadar fabrikada çalışıyor. Aynı zamanda 5. lig takımı olan Teutonia'da oynuyor.
The Athletic'e konuşan Samet, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Emibim 30 maç oynar ve 15-20 üstü gol atarsam tekrar yukarı çıkacağım" dedi.
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