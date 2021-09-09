Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor

Miss Turkey'e Yenenler çifti damga vurdu! Öyle bir söz söyledi ki salon kahkahaya boğuldu

Ahmet Kaya filmini çeken yönetmen, izlenme sayısına isyan etti: Neden sahip çıkılmıyor?

Bakan Koca'dan sürpriz paylaşım! Tüm gözler saat 18.00'de yapacağı konuşmaya çevrildi

Leverkusen altyapısından yetişip, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Liverpool'a giden Samed Yeşil, büyük bir düşüşün içinde. 2011-12'de Fenerbahçe'nin teklifini reddedip, 2.3 milyon euroya Liverpool'a giden Samed, şimdi hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışıyor.

HEM FABRİKA HEM FUTBOL

Samed, hafta için sabah 7'den 15.30'a kadar fabrikada çalışıyor. Aynı zamanda 5. lig takımı olan Teutonia'da oynuyor.

"BAŞKA YOLLARI DENEDİM"

The Athletic'e konuşan Samet, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Emibim 30 maç oynar ve 15-20 üstü gol atarsam tekrar yukarı çıkacağım" dedi.