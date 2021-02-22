Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ummadığı bir sonuçla karşılaştı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"KENDİ HAKİMİYETİ OLSUN DİYE GETİRDİLER"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında maçı değerlendiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ortaya çok ilginç bir iddia attı. Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştiren Çelikler, " Emre Belözoğlu, kendi hakimiyeti fazla olsun diye Erol Bulut'u getirdiğini düşünüyorum ben. Israrla arkasında bu yüzden durulduğunu düşünüyorum. Manuel Pellegrini gelseydi Volkan Demirel saha kenarında olabilir miydi? Selçuk Şahin tribünde olabilir miydi? Nerede Mehmet Aurelio. Yarın öbür gün Arsene Wenger gelse bunların böyle şeyi olur mu? Olmaz. Burası da Fenerbahçe" yorumunu yaptı.