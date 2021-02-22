Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var - Son Dakika

Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var

22.02.2021 00:10

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Şampiyonluk yarışından kopmamasına rağmen oynanan kötü futbol eleştirilerin odağındayken Teknik Direktör Erol Bulut'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun kulüpte hakimiyet kurmak için Bulut'u teknik direktör yaptırdığı öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ummadığı bir sonuçla karşılaştı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"KENDİ HAKİMİYETİ OLSUN DİYE GETİRDİLER"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında maçı değerlendiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ortaya çok ilginç bir iddia attı. Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştiren Çelikler, " Emre Belözoğlu, kendi hakimiyeti fazla olsun diye Erol Bulut'u getirdiğini düşünüyorum ben. Israrla arkasında bu yüzden durulduğunu düşünüyorum. Manuel Pellegrini gelseydi Volkan Demirel saha kenarında olabilir miydi? Selçuk Şahin tribünde olabilir miydi? Nerede Mehmet Aurelio. Yarın öbür gün Arsene Wenger gelse bunların böyle şeyi olur mu? Olmaz. Burası da Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var - Son Dakika Spor


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