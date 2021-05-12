Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan iddialı şekilde kutladı. Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar'ın, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı. Bu söze atıfta bulunan Kayode, "Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

AVRUPA LİGİ'NDE YILDIZLAŞTI

Takımının maçtaki ilk golünü kaydeden 28 yaşındaki forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti. Sezon başında Shakhtar'dan kiralık gelen Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Santrfor dışında kanatlarda da oynayabilen Kayode, Süper Lig devlerinin dikkatini çekti.