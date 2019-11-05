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Fenerbahçe'yi korkutan fisktür

7 saat önce

Süleyman ARAT - Lig sonuncusu Kayserispor karşısında ummadığı bir yenilgi alan ve galibiyet serisi iki maçta kalan Fenerbahçe'de hesaplar bozuldu.

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Süleyman ARAT - Lig sonuncusu Kayserispor karşısında ummadığı bir yenilgi alan ve galibiyet serisi iki maçta kalan Fenerbahçe'de hesaplar bozuldu. Teknik direktör Ersun Yanal, iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla beraber yeni bir seri yakalamanın formülünü aramaya şimdiden başladı.


Fakat sarı lacivertlileri oldukça zorlu bir fikstür bekliyor zira ilk yarı sonuna kadar oynanacak 7 maçın 4'ü deplasmanda... Bu dört dış saha maçlarının ikisi, kış şartlarının sert yaşandığı Malatya ve Sivas'ta... Yanal'ın takımı ayrıca Göztepe ve Çaykur Rize deplasmanlarında puan arayacak.


'Moralimizi bozmayacağız'


Kayseri yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Ersun Yanal, kalan maçlar öncesinde öğrencilerini motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adam Kayseri'de soyunma odasında futbolcularına "Alınan sonuç oynadığınız oyunun karşılığı değil. Deplasman maçında rakip kaleye 14 şut çeken bir takım nasıl kaybeder bu gerçekten inanılmaz. Demek ki gol noktasında daha becerikli olmak için çalışmalıyız. Şimdi kimse başını öne eğmeyecek, moralimizi bozmayacağız ve sezon sonunda ipi göğüsleyen biz olacağız" dedi. Taraftarlar da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda futbolculara destek verdi.


7 haftada 4 deplasmana gidiyor


KASIMPAŞA ·


Y.MALATYA (D)


GÖZTEPE (D)


GENÇLERBIRLIĞI


SİVASSPOR (D)


BEŞIKTAŞ


ÇAYKUR RİZE (D)


FENERBAHÇE Süper Lig'de bu haftanın açılışını yapacak ve cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Milli ara sonrası Malatya ve Göztepe gibi iki zorlu deplasmana gidecek olan Kanarya, ilk yarıyı Rize'de kapatacak.

Kayserispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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