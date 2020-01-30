Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi... - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi...
7 saat önce
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.
Rodriguez'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. Milan'dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da dün yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini fakat transferin gerçekleşmediğini belirtmişti.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.pic.twitter.com/G2o3ISkt0H
— Spor Arena (@sporarena) January 30, 2020
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10
Son Dakika Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti