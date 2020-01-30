Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi...

7 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi..., System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.


Rodriguez'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. Milan'dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da dün yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini fakat transferin gerçekleşmediğini belirtmişti.



Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.pic.twitter.com/G2o3ISkt0H


Spor Arena (@sporarena) January 30, 2020

Fenerbahçe, Hollanda, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10 
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