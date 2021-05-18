Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı

Nefes kesen bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi yaşanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Senegalli futbolcuya siyah-beyazlılar 2 milyon euro önerdi. Yıldız golcü bu teklife henüz yanıt vermezken Fenerbahçe'nin transferi bitirmek için devreye girdiği öğrenildi.

3.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 26 maça çıkan Aboubakar, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.