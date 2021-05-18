Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
18.05.2021 17:10
Süper Lig'e iyi bir performansla başlayan Vincent Aboubakar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma şampiyonluk yolunca beklenen katkıyı gösterememişti. 30 Haziran'da siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Senegalli için Beşiktaş 2 milyon euroluk teklif yaparken; bu sezon hücum hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin de yıldız isme talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki isme teklifinin ise 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Ancak Senegalli, 3.5 milyon euro istiyor.
Nefes kesen bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi yaşanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Senegalli futbolcuya siyah-beyazlılar 2 milyon euro önerdi. Yıldız golcü bu teklife henüz yanıt vermezken Fenerbahçe'nin transferi bitirmek için devreye girdiği öğrenildi.
3.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 26 maça çıkan Aboubakar, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.
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