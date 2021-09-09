Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mathias Zanka'yla yollar ayrıldı. Danimarkalı deneyimli savunmacı, bu sene Premier Lig'e yükselen Brentford'la resmi sözleşmeyi imzaladı.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi. Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı. Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.