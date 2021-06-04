SPOR Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin: Cezaları en ağır şekilde aldılar

'Alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz'

'Heyet başkanı tehdit edildiklerini ifade etti'

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

Alınan kararların ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, '3 Temmuz Sözde Şike operasyonunu yapan, kurgulayan, bu işin içerisinde olan, devletimizin üniformalarını giymiş ama paravan şahısların yargılanması sona erdi. 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında çeşitli suçlardan ağır cezalar verdi. 2 tane çok önemli suç var, bunlar da Fenerbahçe'ye kurulan kumpası gözler önüne seriyor. Bunlardan bir tanesi zincirleme iftira, diğeri ise evrakta sahtecilik. Zincirleme ve örgüt şeklinde yapılmış. Hepsi bir örgüt olarak beraber hareket etmişler, beraber bu tuzağı kurmuşlar ve bu tuzağın sonucunda burada yargılanıp gereken cezaları en ağır şekilde aldılar' dedi.

'ALNIMIZIN AKIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Sarı-lacivertli kulüpte göreve geldikleri günden beri dava sürecini çok yakından takip ettiklerini dile getiren Fethi Pekin, 'Hukuki anlamda da alınacak tedbirler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık sonuna doğru geliyoruz. Herkesin ve camiamızın beklentisi bu yönde. Çeşitli adımlar da atılacak, bunları da zaman içerisinde sizler ile paylaşacağız. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir buruk sevinç bu. Hak etmediğimiz bir yerdeydik. Herkesin bildiği gibi alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bugünleri ne Fenerbahçe camiasına ne Türkiye'nin güzel insanlarına yaşatmasın' diye konuştu.

'HEYET BAŞKANI TEHDİT EDİLDİKLERİNİ İFADE ETTİ'

Fethi Pekin, bu zamana kadar davada 3 başkan değiştiğini hatırlatarak, 'Her bir başkana, heyet üyelerine, Cumhuriyet savcımıza, adliye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca kararlar açıklandıktan sonra heyet başkanımız ilginç bir konuya değindi. Daha önceki heyette de herhalde aynı şey söz konusuydu; bu şahıslar tarafından tehdit edildiklerini ifade etti. Bu tehditlere kulak vermediklerini, vermeyeceklerini, onların umurlarında olmadıklarını ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve hukukçu olarak göğsüm kabararak bu cesur yargı mensuplarını takdire şayanla izleme fırsatım oldu, şükranlarımı iletiyorum' dedi.