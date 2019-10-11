Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.

Sevil Zeynep Becan kürek, Turhan Şahin ise atletizm, boks ve masa tenisi şubelerinden sorumlu olarak görevlendirildi.

İlker Dinçay'a da yüzme ve yelken şubelerinde görev verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Burak Kızılhan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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