Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.
Sevil Zeynep Becan kürek, Turhan Şahin ise atletizm, boks ve masa tenisi şubelerinden sorumlu olarak görevlendirildi.
İlker Dinçay'a da yüzme ve yelken şubelerinde görev verildi.
Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta Manchester United, Chevrolet ile 514 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yapacak Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu