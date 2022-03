SPOR Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özaktaç: İsak Vural'ın yeni sezonda A Takım'da olması değerlendirilecek - Son Dakika

Bir büyük kulübü yok ettiler! Shakhtar Donetsk'in hocası savaşta can verdi

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, "İsak Vural, ilk 6 ay 19 yaş altı takımımızda oynamak zorunda. Kendisi salı günü gelecek. Yeni sezonda A Takım'da olması değerlendirilecek" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyeleri Özgür Özaktaç ile Can Gebetaş, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve futbol akademisi mentoru Kemal Aslan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Altyapıda yapılmak istenenler, futbolcuların genel durumları ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Özgür Özaktaç, "2018'den itibaren 'Fenerbahçe altyapısı Fenerbahçe'nin yarınları'dır felsefesi ile adımlar atılmaya başlanmış. Burada bir sistem, kişilerden bağımsız bir yapı oluşturulmuş. Her gün de üzerine konarak bu yapı geliştiriliyor. Bugün Muhammed Gümüşkayaların, Ruhan Arda'ların, Ertuğrul'un, Arda Güler'in spor kamuoyunun gündeminde olması bir günde olan bir şey değil. Bir sistemin sonucu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN GENÇ OYUNCULARI KADROSUNA KATMADA BİR SINIRI YOKTUR"

Özgür Özaktaç, Fenerbahçe futbol akademinin ülkemizin belli bölgelerinden transfer yaptığı şeklinde oluşturulan gündem ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin transferde, oyuncu izlemede, genç oyuncuları kadrosuna katmada bir sınırı yoktur. Geçmiş dönemde etrafımızdaki amatör kulüplerle bağımızı o kadar koparmışız ki bizim burnumuzun dibindeki oyuncular rakiplerimize gidiyormuş. Burası Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, hatta dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden transferler yapabilir, yapıyor da. Arda Güler 2019 yılında kulübümüze geliyor. Bu süreçte Gençlerbirliği Kulübü'nü ikna etmede Başkanımızın kararlı yaklaşımı büyük rol oynuyor. Serhat Pekmezci, diğer pek çok kulübün de istediği Arda ve ailesi ile ilk kontağı kuruyor devamında Başkanımız ve Fenerbahçe'nin gücü ile oyuncu formamızı giyiyor" diye konuştu.

"5-6 HATTA DAHA DA FAZLA KULÜPLE PARTNERLİK YAPALIM DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Özgür Özaktaç, uzun yıllardır planlanan pilot takım uygulaması hakkında, "Başkanımızın da dile getirdiği gibi bir pilot takım düşüncemiz var ama bu fikrimiz şimdi biraz daha değişti. Biz bir tane pilot takım olmasın, 5-6 hatta daha da fazla kulüple partnerlik yapalım düşüncesindeyiz. Her birine birer ikişer oyuncu verelim çünkü 5-6 oyuncu verirsek kulüp bu oyuncuları oynatamıyor. Gerekli kontakları kurarsak çocuklar forma şansı bulurlar hem alan kulüp hem biz kazanırız diye düşünüyoruz. Böyle bir ortaklık planladık. Biz bu projeyi başlattık ama tam rayına girmediği için açıklamıyoruz. Şu an 3-4 kulüp var. İstanbul içi ve Anadolu'da protokol yaptığımız kulüpler var" ifadelerini kullandı.

"İSAK VURAL, BAŞKANIMIZIN TRANSFERİDİR"

Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından kadrolarına kattıkları İsak Vural transferi ile ilgili bilgiler veren Özaktaç, "İsak Vural, Başkanımız Ali Koç'un transferidir. Tamamen birebirde kendi yürüttüğü bir operasyon. Bu oyuncu Barcelona altyapısı, arkasından Benfica ve arkasından şimdi Fenerbahçe'de. Benfica geç kalmış, sözleşmesi bittikten sonra başkan devreye girdi ve ikna etti. Ailesinin Fenerbahçeli olması transferde büyük etken. A takımda antrenmanlara çıkacak zaman zaman. İlk 6 ay 19 yaş altı takımımızda oynamak zorunda. Kendisi salı günü gelecek. Yaşı sebebiyle kendisiyle 3 sene sözleşme imzalayabiliyoruz. 19 yaş altı takımında 6 ay oynadıktan sonra yeni sezonda A Takım'da olması değerlendirilecek" dedi.

"ALTYAPIMIZI CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Özgür Özaktaç, Arda Güler'de olduğu gibi sonu iyi hikayelere imza atmak istediklerini dile getirerek, "Burada 2018 yılından itibaren bir felsefe oluşturulmaya çalışılıyor. Başkanımızın her fırsatta dile getirdiği özkaynaklara dönme hamlesinin bugün önemli yansımalarını görüyoruz. Fenerbahçe altyapısını cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye'de en iyi altyapı deyince akla gelen başka kulüpler oluyor. Biz 'en iyisi Fenerbahçe' denmesini istiyoruz. Aileler 'çocuklarımızı Fenerbahçe'ye götürelim' desin istiyoruz. Bir numaralı önceliğimiz bu. Bu da tesislerle, hocalarımızın kalitesiyle ve sponsor desteğiyle olacak. Bunu bir ülke projesi olarak görüyoruz, sadece Fenerbahçe değil. Kazanan günün sonunda Türk futbolu olacak" şeklinde konuştu.

Özaktaç, sponsorluklar hakkında ise şunları dile getirdi:

"Sponsorların, Fenerbahçe'nin yarınları için çalışan her geçen gün farkındalığı daha da yükselen bu yapının farkında olmaları, buradaki hikayelere ortak olmalarını planlıyoruz. Burası bir sporcu fabrikası olma hedefiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu hedefler yolunda yanımızda olacak sponsorlar da Fenerbahçe için çok kıymetli olacaklar. Şu an anlaşma yaptığımız ve görüşme halinde olduğumuz markalar var. Umuyorum bu konuda kapsamlı adımlar atacağız."

"KOCA FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISI SCOUTSUZ OLMAZ"

Tahir Karapınar'ın verdiği raporlar doğrultusunda genç oyuncuların gelecekleri ile ilgili kararlar alındığını aktaran Özaktaç, "A takım ile altyapıyı birleştirip bir organizasyon yapmaya karar verdik. Scout şefi hem A takım hem altyapının şefi olacak. Altında birçok Scout çalışacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki Fenerbahçe derneklerini de devreye sokacağız. Anadolu'daki derneklerimizde gönüllü scoutlar olacak, giderlerini dernek karşılayacak. Böylece derneklerimizle de Fenerbahçe için çok daha katmadeğerli çalışmalar ortaya koymuş olacağız. Eminim çok katkıları olacak. Koca Fenerbahçe'nin altyapısı scoutsuz olmaz" şeklinde konuştu.

TAHİR KARAPINAR: ALTYAPI SEVGİ VE FEDAKARLIK İŞİ

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, altyapıda kendini çok iyi yetiştirmiş antrenörler bulunduğunu dile getirerek, "Altyapı sevgi ve fedakarlık işi. Bunu böyle düşünen antrenörlerle çalışıyorum. 20 aylık süreçte değişimler olmaya başladı. Benim prensiplerim var. Serhat Pekmezci ile daha önce tanışıyordum. Buraya getirdiğim hocalarla burada tanıştım, daha önceden tanımadığım insanlardı. Ülke olarak futbolumuzun içerisinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak şu anda genç oyuncu oynatmak zorundayız. Hem ekonomimiz hem geleceğimiz hem de milli takım için genç oyuncular yetiştirmeliyiz. Ben de bu konuda kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Burada sporculara teknik, taktik bilmeleri gerekenlerin yanı sıra insani ve kişisel gelişimleri adına da çok ciddi eğitimler veriliyor. Biz burada 360 derece bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kitap okumaları, sosyal sorumluluk çalışmalarının parçası olmaları, eğitim hayatlarına dikkat etmeleri ve önem vermeleri bizim için olmazsa olmaz. Akademimizde Türkçe, İngilizce, matematik öğretmenleri var. Hepsinin dersleri takip ediliyor. Gerektiğinde hemen destek olunuyor. Kitap okumaları sağlanıyor. Ayrıca akademi binamızda her sporcumuzun odasında birer tane Nutuk kitabı yer alıyor" dedi.

"BİZİ 'CİNAYET İŞLİYORSUNUZ' DİYE ELEŞTİRDİLER AMA BU İŞ YETENEK İŞİDİR"

Tahir Karapınar, Arda Güler'i kısa zaman içerisinde önemli derecede geliştirdiklerini belirterek, "Fenerbahçe altyapısında bir çırpıda saydığınız gelecek vadeden yolu a takım ile kesişmiş bir sürü futbolcu var. Özetle Arda ve Arda'larımız söz konusu. Arda, ilk geldiğinde 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Top kapmayla hiç alakası yoktu. İnanılmaz bir tekniği vardı ama yeteri kadar koşmuyordu. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bu oyuncularla konuştuk, psikolojik olarak her maçtan sonra bireysel analizler yaptık ve oyuncularla paylaştık. Biz Arda'yı ve diğer sporcularımızı 15 yaşında U 19 takımında oynattık. Bu oyuncularda büyük gelişmeler oldu, bizi 'cinayet işliyorsunuz' diye eleştirdiler ama bu iş yetenek işidir. Potansiyeli varsa yapabilir. Ben bu işi severek yapıyorum. Hocalarımız şu anda fedakarca çalışıyor" diye konuştu.

"YAŞI GELEN DEĞİL; YETENEĞİ OLAN VE KENDİNİ HAZIR TUTANLAR A TAKIM'A GİDİYOR"

Akademi binası hakkında bilgiler veren Tahşir Karapınar, buranın altyapı için harika bir konfor alanı oluşturduğunu dile getirerek, "Başkanımızdan, Yönetimimizden bir şey istediğimizde hemen halloluyor. Biz artık buradan oyuncu yetiştirmek zorundayız. Akademi binasında bir edebiyat öğretmenimiz var. Aynı zamanda diksiyon ve Türkçe dersinin yanında çocuklara nefes alma tekniklerini veriyor. Çocuklara değer verdiğinizde onların yetişeceğine inanmanız gerekiyor. Günümüz futbolcusunu yetiştireceksen taktik bilecek, pozisyon bilgisi olacak. Fizik olarak kuvvetli olacak. 14 yaştan itibaren kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Bizim en büyük başarımız oyuncuları artık burada A Takım'da oynayacaklarına inandırmamız oldu. A Takım'la sürekli iletişim halindeyiz. Mevkiiye göre oyuncu istendiğinde oyuncu gönderiyorum. Yaşı gelen değil; yeteneği olan ve kendini hazır tutanlar A Takım'a gidiyor" şeklinde konuştu.

"ELDE EDİLEN GELİRLER DİREKT ALTYAPIYA AKTARILIYOR"

Tahir Karapınar, kiralık olarak ya da geri satın alma opsiyonuyla başka kulüplere transfer olan tüm oyuncuların gelişimini yakından takip ettiklerini ve sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Karapınar, oyuncu gelişimi için özenle kulüplerin seçildiğini ve buralardan elde edilen gelirlerin ise direkt olarak akademiye aktarıldığını belirtti. Tahir Karapınar, "Altyapıda oyuncuları doğru pozisyona yönlendirmek çok önemli. Şu an 10 takımımız var ve 11'e çıkarmayı düşünüyoruz. 9-10 yaş grubu var bizde o grubu 2 takım yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Oyuncu havuzunu geniş tutmak istiyoruz. A Takım'da sağ beke ya da stopere alternatif oluşturamıyorsak burayı kapatmamız lazım."

KEMAL ASLAN: ÇOCUKLARIN BAŞARILI OLMASINDA AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Fenerbahçe Kulübü Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan ise, altyapıdaki çocukların başarılı olmasındaki etkenler için de ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Kemal Aslan, "Çocukların 18 yaşına kadar 7-8 yıl boyunca aileden uzak kalmaları gelişimlerini çok yaralıyor. O nedenle 14-15 yaşına kadar çocukların ailelerinden ayrılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaşlardan daha genç bir oyuncu bulduğumuzda, bir protokol hazırlıyoruz. Gelişimini takip ediyoruz, tesislerimize davet edip maçlarda yer veriyoruz. 14-15 yaşına geldiğinde de gelişimine göre İstanbul'a alıyoruz" dedi.