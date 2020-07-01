Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Pekin: "Fenerbahçemiz tertemizdir" - Son Dakika

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Pekin: "Fenerbahçemiz tertemizdir"

- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Pekin: "Fenerbahçemiz tertemizdir" Futbolda Şikede Kumpas Davası kapsamında 15. duruşma öncesi duruşma salonuna gelen Fenerbahçeli isimler basın mensuplarına açıklama yaptı.

- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Pekin: "Fenerbahçemiz tertemizdir"

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İSTANBUL - Futbolda Şikede Kumpas Davası kapsamında 15. duruşma öncesi duruşma salonuna gelen Fenerbahçeli isimler basın mensuplarına açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Fenerbahçemiz tertemizdir. İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynıdır. Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz" dedi.

'Futbolda şike' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek duruşma öncesi Fenerbahçeli isimlerden ve yöneticilerden Fenerbahçe Spor Kulübü Avukatı Naim Karakaya, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

Pekin: "Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz"

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, duruşmaların 3 gün boyunca süreceğini hatırlatarak, "1-2 ve 3 Temmuz günleri sürecek. 3 Temmuz gününe denk gelmesi bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda o gün başkanımız da Fenerbahçe adına şikayetçi sıfatıyla söz alıp konuşma yapacak. O bakımdan da son derece önemli bir gün basının da yakında takip etmesini istiyoruz. Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçemize yapılan bu illegal operasyon neticesinde Fenerbahçemizin tertemiz olduğu ortaya çıkmış ondan sonrasında da bu söz konusu sanıkların yargılanma süreci başlamıştır. Süreç biraz uzun sürmüş, pandemi dolayısıyla da biraz sekteye uğramıştır. Bildiğiniz gibi bu duruşma aslında nisan ayında yapılacaktı. Bundan 1-2 celse sonra kararın çıkacağını düşünüyoruz. Fenerbahçemiz tertemizdir. İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynıdır. Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz! Fenerbahçe ülkemizin en büyük, en güçlü sivil toplum kuruluşudur. Herkesin bu davayı Fenerbahçeli olsun veya olmasın yakında takip etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Karakaya: "Tüm toplumu bu davaya sahip çıkmaya bekliyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü Avukatı Naim Karakaya ise, "Hukuk'ta bir kural vardır hukuksuzluğu engelleyemediğiniz zamanlar olabilir ama ona itiraz etmediğiniz, haksızlığı engelleyemediğiniz zamanlar olmaması gerekir. 3 Temmuz sürecinde biz bunu başından beri ifade ettik. Dedik ki bu dava hiçbir zaman hak hukuk davası temelli başlamış olamaz. Olsa olsa hukuk dışı odakların, illegal yapıların, örgütlerin kararları sonucunda Fenerbahçe'nin adeta ele geçirilme süreci ile bu süreç başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada 11 yıl sonra da aynı şeyleri çok rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Gelinen odaklar Fenerbahçe'ye yapılan şeylerin kumpas odaklı olduğunu her geçen gün çok daha açık şekilde ortaya koymuştu. Bu davada önemli olan şey şudur; bu dosyanın soruşturması 15 Temmuz öncesi yapılmıştır aslında kumpas davasının ilklerindendir ve değişik gerekçelerle bu süreçte henüz tamamlanmamıştır. Ama bizim de en büyük temennimiz bu sürecin hızla tamamlanması, hukukun işlemesidir. Hukukun haksızlığı ortaya çıkarmasıdır. 107 sanığın 14'ü firaridir. Bunların bazıları hakkında da kaçaklık kararı verilmiştir. 80 civarında sanığın sorgulaması tamamlanmıştır. Bir sonraki aşamalarda savcının görüşü ortaya çıkarsa biz 2020 yılında bunu tamamlanmayı ümit ediyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değildir. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış herkesin davasıdır. O nedenle tüm toplumu bu davaya sahip çıkmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Pekin: 'Fenerbahçemiz tertemizdir' - Son Dakika Spor
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