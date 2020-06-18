Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi - Son Dakika

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi Turhan Şahin, 'Sakin Kent' Akyaka'da 100 dönüm araziye bölgenin en büyük Avokado çiftliğini kurarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim çağrısına büyük önem verdiğini söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi

Turhan Şahin, 'Sakin Kent' Akyaka'da 100 dönüm araziye bölgenin en büyük Avokado çiftliğini kurarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim çağrısına büyük önem verdiğini söyledi.

MUĞLA - Yıllarca Fenerbahçe ve Milli takımda atletizm forması giyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Turhan Şahin, ilerlemiş yaşına rağmen eline kazma kürek alarak Akyaka Mahallesinde kendisine ait 100 dönümlük arazide bölgenin en büyük ve teknoloji uyumlu Avokado çiftliğini kuruyor.

Öncelik turistik tesisler, sonra ihracat

Muğla'da binlerce turistik tesise her yıl 3 milyona yakın yabancı 4 milyon da yerli turistin geldiğini ifade eden Turhan Şahin, bu tesislerde kullanılan Avokado meyvesinin Antalya ağırlıklı karşılandığını, bunun da yetersiz kalması nedeniyle ithal meyve kullanılmak zorunda olduğunu söyledi. Akyaka'daki çiftlikte ilk aşamada başarılı sonuç alınması durumunda alanın daha da genişletileceğini belirten Şahin, önce Muğla, ardından Türkiye ve son olarak Avokado'nun ihracatını yapılmasını hedefliyor.

3 yıl süren arazi fizibilite çalışmaları tamamlandı

Mart ayında başlayan Covid-19 salgını sonrası eve kapanmak yerine Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı turistik Akyaka mahallesindeki arazisine Avokado üretimi için fidan dikimine başlayan Turhan Şahin, yıllar önce aldığı ve Avokado üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlanan arazide Ziraat Mühendisi Serdar Yürekli eşliğinde fidan dikimine başladı. Akyaka'nın tropik bir iklim yapısı olduğu ve 100 dönüm arazi üzerine dikimi yapılacak Avokado fidanları üç yıl sonra ürün vermeye başlayacak.

İşçiler ile birlikte kazma-kürek sallıyor

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe Kulübü'nün eğitim kurumları ve eğitim tesislerinden sorumlu yönetimi kurulu üyesi Turhan Şahin, çok sayıda işçinin çalıştığı arazide işçiler ile birlikte kazma kürek sallarken, Türkiye'nin geleceğinin üretimden geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim çağrısına büyük önem verdiğini açıkladı. Türkiye'nin son dönemde Savunma Sanayi ve teknolojiye yaptığı yatırımları ilgiyle takip ettiğini belirten Şahin, İHA ve SİHA'ların ülkenin gururu olduğunu belirtti.

100 dönüm arazide deneme üretimi yapılacak

Bugüne kadar Türkiye'nin kalkınması için ülkeye faydalı projeler peşinde olduğunu belirten Turhan Şahin, "Bugüne kadar ben ülkemin ilerlemesi için daima kendi çapımda araştırma yapan bir insanım. Bu bölgede biraz arazim olduğu için önce ülkeme, sonra kendime nasıl yatırımlar yaparım diye düşünürken Avokado'ya takıldım. Bu Avokado konusunda 3 yıla yakın bir araştırmamız var. Toprak yapısı müsait mi, iklim yapısı müsait mi, ekersem ne olur? Bir de bu bölge bir turizm bölgesi. Değişik bitkilere meyvelere ihtilacı var. Ama gördüm ki Avokado yok. Antalya bölesinde var. Çok da büyük talep var. Artı Türkiye'de yetişen Avokado ihtiyaca cevap vermediği için dışarıdan ithal yoluyla geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak Ziraat Mühendisi Serdar arkadaşımla ile birlikte böyle bir yola çıktık. İlk etapta 100 dönümlü bir deneme bahçesi yapıyoruz. Daha sonra eğer ümit ettiğimiz neticeyi alırsak bu araziyi daha da genişleteceğiz ve bu bölgeye de katma değer katacak ziraatı da biraz daha çeşitlendirmiş olacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza üretim konusunda hak veriyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim konusundaki fikirlerine hak verdiğinin altını çizen Şahin, "Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok hak veriyorum. Gerçekten üretim yapmayan toplumlar başkalarının idaresine, boyunduruğu altına girmeye mahkumdur. Ülkemiz ne kadar üretirse o kadar refah seviyemiz yükselir. Ben Savunma Sanayinde yapılan yatırımlarla ve elde edilen başarılardan müthiş gurur duyuyorum, müthiş heyecanlandırıyor beni. Pandemi nedeniyle yasaklı dönemi, açık cezaevi günlerini ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bize bu yatarım 1,5 milyon liraya yakın bir maliyet getiriyor. Damlama-sulama sistemi ve teknolojiyi kullanıyoruz. Çünkü biz en son teknolojiyi kullanacağız burada" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi

Recep Tayyip Erdoğan, Turhan Şahin, Fenerbahçe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şahin, avokado üretmek için toprağa yöneldi - Son Dakika Ekonomi

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