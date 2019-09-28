Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yönetimi'nin stada gelişini canlı vermeyi planlamaktayız. abdurrahim albayrak karşılamak...
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe yönetimi'nin stada gelişini canlı vermeyi planlamaktayız. abdurrahim albayrak karşılamak...

17 dakika önce

Fenerbahçe Yönetimi'nin stada gelişini CANLI vermeyi planlamaktayız. Abdurrahim Albayrak karşılamak için beklemede.

Fenerbahçe yönetimi'nin stada gelişini canlı vermeyi planlamaktayız. abdurrahim albayrak karşılamak..., System.String[]

Fenerbahçe Yönetimi'nin stada gelişini CANLI vermeyi planlamaktayız. Abdurrahim Albayrak karşılamak için beklemede....


Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti
Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat Galatasaray taraftarından polise tezahürat! Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yönetimi'nin stada gelişini canlı vermeyi planlamaktayız. abdurrahim albayrak karşılamak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]