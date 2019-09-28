Fenerbahçe yönetimi'nin stada gelişini canlı vermeyi planlamaktayız. abdurrahim albayrak karşılamak...
17 dakika önce
Fenerbahçe Yönetimi'nin stada gelişini CANLI vermeyi planlamaktayız. Abdurrahim Albayrak karşılamak için beklemede. Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat Galatasaray taraftarından polise tezahürat! Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu