Fenerbahçe yönetiminde değişiklik
47 dakika önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.
Sevil Zeynep Becan kürek, Turhan Şahin ise atletizm, boks ve masa tenisi şubelerinden sorumlu olarak görevlendirildi.
İlker Dinçay'a da yüzme ve yelken şubelerinde görev verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:36
Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor! A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta Manchester United, Chevrolet ile 514 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yapacak