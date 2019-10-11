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Fenerbahçe yönetiminde değişiklik

47 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi.


Sevil Zeynep Becan kürek, Turhan Şahin ise atletizm, boks ve masa tenisi şubelerinden sorumlu olarak görevlendirildi.


İlker Dinçay'a da yüzme ve yelken şubelerinde görev verildi.

Burak Kızılhan, Turhan Şahin, Atletizm, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:36 
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