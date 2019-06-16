Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi
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Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti.

Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi, System.String[]


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda üyelerin onayına bir dizi yetki sunuldu. Sarı lacivertli yönetim, genel kurul üyelerinden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki talep etti. Fenerbahçe yönetimi ayrıca; Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin görüşülmesi için yetki istedi.
Yapılan oylamalar sonrasında Fenerbahçe Kulübü genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna oy birliği ile etki verdi.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor
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