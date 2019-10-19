Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:57 Kaynak: AA
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